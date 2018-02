Milli Takıma seçilirse kalması zor!

Dün gece Beşiktaş adına öne çıkan isimler ise Talisca, Pepe, Vagner Love ve Gary Medel oldu.



Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan alınan Vagner Love, Siyah Beyazlı takımdaki ilk gollerini dün akşam atarak maçın yıldızları arasına girerken, geldiğinden bu yana savunmanın lideri olan Pepe de güzel oyununu bir gol ile süsledi. Şenol Güneş'in adeta jokeri haline gelen Gary Medel ise stoper başladığı maçı orta sahada tamamladı ve kusursuz oyununu her iki mevkide de başarıyla sürdürdü.



Ancak tüm iyi oyunculara rağmen en çok dikkati çeken futbolcu yine Anderson Talisca oldu.



TALİSCA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ligin ilk yarısında istenen performanstan çok uzakta olan Talisca, 2'nci devrenin başlamasıyla adeta fırtına estirdi.



Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer gol atan Brezilyalı yıldız, 2-1 biten bu maçlarda Beşiktaş'ın 6 puan almasını sağladı. Dün akşam da bu kez Kardemir Karabükspor ağlarına 2 gol bırakan Talisca, galibiyette önemli bir rol oynadı ve yükselişini sürdürdü. Maça ağırlığını koyduğunda tek başına 3 puan kazandırma meziyetine sahip olan Brezilyalı yıldız, gol attığı maçların en çok konuşulan ismi oluyor. Çünkü Talisca'nın attığı gollerin çoğu fazlasıyla estetik, hatta dün akşamki frikikte olduğu gibi fizik kurallarını da zorlayan goller oluyor.



Anderson Talisca, her ne kadar 10 numara olarak transfer edilmiş olsa ve mevki olarak 10 numara pozisyonunda görev yapsa da asistlerinden çok attığı goller ile ön plana çıkıyor. İki sezonda 64 maça çıkan Talisca 31 gol atarak neredeyse bir santrafor gibi oynadığını defalarca gösterdi. Geçen sezon sakatlığı yüzünden 14 maçı kaçırdığı dönemde Beşiktaş ile 33 maça çıkan Talisca 17 gol attı ve maç başına 0.51 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon daha şimdiden geçen sezonki maç sayısına yaklaşan Talisca 31 maçta 14 gol ile 0.45 gol ortalamasına ulaştı. İki sezonun toplamında ise 64 maçta 31 gol ile 0.48 gol ortalaması yakaladı ve takımına defalarca puan kazandırdı.



BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLİRSE BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ZOR

Talisca ile ilgili en çok merak edilen ve sezon sonuna kadar gündemi meşgul edecek konu ise kuşkusuz bonservisinin alınıp alınmayacağı. Bilindiği gibi Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın bonservisini almak istiyor ancak satın alma hakkı olan 25 milyon euro yerine 8 ile 10 milyon euro arası bir bedelle bu işi bitirmek istiyor. Hatta başkan Fikret Orman gerekirse 1 yıl bekleyip bedava almanın planlarını dahi yapıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda Brezilya Milli Takımı gözlemcilerinin Dünya Kupası kadrosu için Talisca'yı takibe alacakları haberi gerçekleşirse, Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar ve bir yıl bekleyip bedava alma düşüncesi hayal olacak gibi. Talisca formunu bu şekilde sürdürüp Brezilya Milli Takımı'na seçilirse ve üstüne üstlük Dünya Kupası'nda da boy gösterirse Siyah Beyazlılar için Talisca'yı kadroda tutmak imkansıza yakın hale gelecek.