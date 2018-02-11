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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Milli Takıma seçilirse kalması zor!

    Milli Takıma seçilirse kalması zor!

    , 'in 21. haftasında 'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük moral kazandı ve zirve yarışını yara almadan sürdürdü.

    Dün gece adına öne çıkan isimler ise , , ve oldu.

    Ara döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan alınan , Siyah Beyazlı takımdaki ilk gollerini dün akşam atarak maçın yıldızları arasına girerken, geldiğinden bu yana savunmanın lideri olan de güzel oyununu bir gol ile süsledi. 'in adeta jokeri haline gelen ise stoper başladığı maçı orta sahada tamamladı ve kusursuz oyununu her iki mevkide de başarıyla sürdürdü.

    Ancak tüm iyi oyunculara rağmen en çok dikkati çeken futbolcu yine Anderson oldu.

    TALİSCA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
    Ligin ilk yarısında istenen performanstan çok uzakta olan Talisca, 2'nci devrenin başlamasıyla adeta fırtına estirdi.

    ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer gol atan Brezilyalı yıldız, 2-1 biten bu maçlarda 'ın 6 puan almasını sağladı. Dün akşam da bu kez ağlarına 2 gol bırakan Talisca, galibiyette önemli bir rol oynadı ve yükselişini sürdürdü. Maça ağırlığını koyduğunda tek başına 3 puan kazandırma meziyetine sahip olan Brezilyalı yıldız, gol attığı maçların en çok konuşulan ismi oluyor. Çünkü Talisca'nın attığı gollerin çoğu fazlasıyla estetik, hatta dün akşamki frikikte olduğu gibi fizik kurallarını da zorlayan goller oluyor.

    Anderson Talisca, her ne kadar olarak edilmiş olsa ve mevki olarak pozisyonunda görev yapsa da asistlerinden çok attığı goller ile ön plana çıkıyor. İki sezonda 64 maça çıkan Talisca 31 gol atarak neredeyse bir santrafor gibi oynadığını defalarca gösterdi. Geçen sezon sakatlığı yüzünden 14 maçı kaçırdığı dönemde Beşiktaş ile 33 maça çıkan Talisca 17 gol attı ve maç başına 0.51 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon daha şimdiden geçen sezonki maç sayısına yaklaşan Talisca 31 maçta 14 gol ile 0.45 gol ortalamasına ulaştı. İki sezonun toplamında ise 64 maçta 31 gol ile 0.48 gol ortalaması yakaladı ve takımına defalarca puan kazandırdı.

    MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLİRSE BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ZOR
    Talisca ile ilgili en çok merak edilen ve sezon sonuna kadar gündemi meşgul edecek konu ise kuşkusuz bonservisinin alınıp alınmayacağı. Bilindiği gibi Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın bonservisini almak istiyor ancak satın alma hakkı olan 25 milyon euro yerine 8 ile 10 milyon euro arası bir bedelle bu işi bitirmek istiyor. Hatta başkan gerekirse 1 yıl bekleyip bedava almanın planlarını dahi yapıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda gözlemcilerinin kadrosu için Talisca'yı takibe alacakları haberi gerçekleşirse, Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar ve bir yıl bekleyip bedava alma düşüncesi hayal olacak gibi. Talisca formunu bu şekilde sürdürüp Brezilya 'na seçilirse ve üstüne üstlük 'nda da boy gösterirse Siyah Beyazlılar için Talisca'yı kadroda tutmak imkansıza yakın hale gelecek.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:51
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