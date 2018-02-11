Kazanmak güzel
Beşiktaş’ın usta teknik patronu, 3 puanı almanın yanı sıra moral ve güvenlerini de artırmalarının önemli olduğunu belirterek, “Kazanmak güzel, mutluyuz” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor'u 5-0 yendikleri maçta güzel bir oyun sergilediklerini söyledi. Güneş, rakipleri karşısında 3 puanı almanın yanı sıra moral ve güvenlerini de artırmalarının önemli olduğunu belirterek, "Kazanmak güzel, mutluyuz" diye konuştu. Rakipleri karşısında oyun üstünlüğü olarak iyi olduklarını vurgulayan usta teknik adam, sözlerini şöyle sürdürü:
Taraftara teşekkür
Fazla pozisyon bulduk. Rakip, iyi niyetle mücadele etmeye çalıştı. Sahaya dengeli yayıldık. Zaman zaman top kayıpları, seçimler ve gol kaçırma dışında iyiydik. Böyle bir havada bizimle olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların sinerjisi sahaya, sahanınki tribüne yansıdığında daha güzel oluyor. Maçta 2 gol atan Talisca için, "İyi oynaması ve bunu sürdürebilmesi önemli. Top kayıpları ve seçim yanlışlıkları var" yorumunu yapan Güneş, oyundan aldığı Negredo için ise "Negredo, gol atsa da atmasa da bizim oyuncumuzdur" ifadesini kullandı. Vida hakkında "Pepe ile Tosis'te olduğu kadar iyi değil" dedi.
Güneş: Zorlu fikstür konusunda mevcut programa uyacağız
Korku ve çekince yok
Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste zorlu maçlar yapacaklarının hatırlatılması üzerine Güneş, "Fikstür konusunda federasyona kızdığım, saygısızlık yaptığım söylendi. Böyle bir şey yok. Fikstür yapılırken milli takımlara, Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılması lazım. 'Hiç değiştirilmeyecek' dendiğinde değiştirildi. Zorlu fikstür konusunda korkumuz, çekincemiz yok. Mevcut programa uyacağız" dedi.
12'den vurdu
Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde Karabükspor'a karşı 19. maçına çıktı. Bu maçların 12'sini kazanan deneyimli çalıştırıcı, 6 mücadeleden ise yenik ayrıldı; 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Usta hoca, Beşiktaş'ın başında ise 5 maça çıktı, 2'sini galip tamamladı.
İkinci kez 5'ledi
Beşiktaş bu sezon ikinci kez bir lig karşılaşmasını 5 gol atarak kazandı. Siyahbeyazlı takım, 16. haftada yine Vodafone Park'ta oynanan Osmanlıspor mücadelesini de 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Goller Babel (3), Negredo ve Cenk'ten gelmişti.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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