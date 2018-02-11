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HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Karakterli futbol

    Karakterli futbol
    Pepe maç sonrası, "Takımın ortaya koyduğu karakteri çok beğendim. Kendi sahamızda ilk defa bu kadar farklı kazandık. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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