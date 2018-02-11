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    11 Şubat 2018, Pazar
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    ’dan bir rekor daha!..

    Kara Kartal’dan bir rekor daha!..
    , dün akşam yeni bir rekora daha imza attı. Siyah-beyazlılar, maçının ilk 45 dakikasında rakip kaleye tam 9 isabetli şut gönderdi. Rakip kaleyi adeta bombardımanı tutan Kara Kartallar, bu sezon ilk yarılar itibarıyla 'in de bu alandaki rekorunu kırdılar.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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