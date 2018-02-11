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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Kanadalı kadroya alınmadı

    Kanadalı <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> kadroya alınmadı
    'ın yeni transferi Cyle , maçında kadroya alınmadı. G.Birliği kupa maçında ilk kez maç kadrosuna dahil edilen Kanadalı, Güneş tarafından kadro dışında bırakıldı. Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde forvet olarak, ikinci yarıda oyuna giren Love'un dışında yer aldı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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