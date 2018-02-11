CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İyi ki var

    İyi ki Talisca var

    Brezilyalı yıldız, birisi frikikten iki muhteşem gol atarak bir kere daha ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösterdi

    Karabükspor maçı sonrası herkes Vagner Love'u konuşsa da Anderson Talisca etkisini de es geçmemek gerekiyor. Dün akşam 2 harika gol atan yıldız futbolcu, son dönemdeki istikrarlı çıkışını sürdürdü. İlk 11'de forma giyen Talisca ilk olarak 27. dakikada savunmayı allak bullak etti. Ceza sahası içinde 2 vuruşu savunmadan dönen 24 yaşındaki futbolcu, bir kez daha top savunmadan sekince nefis bir vole ile topu ağlara yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı. Sahanın her yerinden görünen ve yorulmak nedir bilmeyen Anderson Talisca, 83. dakikada ise kazanılan frikik atışını kullanmak için topun başındaydı. Jenerikli bir vuruşla topu kale direğinin dibinden gole çeviren siyah-beyazlı oyuncu farkın 4'e çıkmasını sağladı. Bu golün ardından kulübeye koşan yıldız futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'ten de ödülünü aldı. Güneş muhteşem bir gole imza atan oyuncusunu alnından öptü. Son 4 maçın 3'ünde 2'şer gol atarak skora büyük etki eden Talisca, dün akşam gol sayısını 9'a çıkarmış oldu ve büyük bir alkışı hak etti.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İyi ki Talisca var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN