İyi ki Talisca var

Brezilyalı yıldız, birisi frikikten iki muhteşem gol atarak bir kere daha ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösterdi

Karabükspor maçı sonrası herkes Vagner Love'u konuşsa da Anderson Talisca etkisini de es geçmemek gerekiyor. Dün akşam 2 harika gol atan yıldız futbolcu, son dönemdeki istikrarlı çıkışını sürdürdü. İlk 11'de forma giyen Talisca ilk olarak 27. dakikada savunmayı allak bullak etti. Ceza sahası içinde 2 vuruşu savunmadan dönen 24 yaşındaki futbolcu, bir kez daha top savunmadan sekince nefis bir vole ile topu ağlara yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı. Sahanın her yerinden görünen ve yorulmak nedir bilmeyen Anderson Talisca, 83. dakikada ise kazanılan frikik atışını kullanmak için topun başındaydı. Jenerikli bir vuruşla topu kale direğinin dibinden gole çeviren siyah-beyazlı oyuncu farkın 4'e çıkmasını sağladı. Bu golün ardından kulübeye koşan yıldız futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'ten de ödülünü aldı. Güneş muhteşem bir gole imza atan oyuncusunu alnından öptü. Son 4 maçın 3'ünde 2'şer gol atarak skora büyük etki eden Talisca, dün akşam gol sayısını 9'a çıkarmış oldu ve büyük bir alkışı hak etti.