Everton galip ama Cenk...
Everton ligde sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Cenk Tosun karşılaşmada süre almadı.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi. Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.
Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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