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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Everton galip ama Cenk...

    Everton galip ama Cenk...

    Everton ligde sahasında konuk ettiği 'ı 3-1 yendi. karşılaşmada süre almadı.

    Everton, 'de bu hafta Goodison Park'ta karşı karşıya geldiği 'ı 3-1 yendi. Everton'da forma giyen milli futbolcu , müsabakada süre almadı.

    Milli futbolcu 'un takımı Everton, 'in 27. haftasında evinde karşılaştığı 'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi. Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.

    Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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