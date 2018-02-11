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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Defanstan gol servisi

    Defanstan gol servisi
    Beşiktaş, Karademir 'u sahasında 5-0 mağlup ederken Beşiktaş'ın başarılı bekleri de iş başındaydı. Pepe'nin attığı golde Gökhan Gönül, Vagner Love'un ilk golünde ise Adriano asist yapan isimler oldu ve gol sağanağına katkı yaptılar.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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