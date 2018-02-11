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    11 Şubat 2018, Pazar
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    ‘Dansımı kulübümüz üretti'

    ‘Dansımı kulübümüz üretti'
    maçının yıldızı Love, yaptığı ilgili açıklamada bulundu. Love, "2 gol attığım ve takıma katkım olduğu için mutluyum. Takım olarak iyi çalıştık. Kulübümüzün marketing kısmının ürettiği bir dans. 'in dansı. Umarım yapabilmişimdir" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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