‘Dansımı kulübümüz üretti'
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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Rıdvan Dilmen: Abartmıyorum...
Toplam 3
Yorum
göz adı üstünde şeytan,aziz ve terime asla söz söyleyemez çünkü onlar güçlü,şeytanda daima güçüden yana dır.
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike
Toplam 5
Yorum
EROL4242 korkaksınız Adamlar avrupada nasıl maçlar yapıyorlar
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