Beşiktaş'ın Vodafone Park büyüsü

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonun son bölümlerinde hizmete giren bu statta şu ana dek 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 33 galibiyet ve 12 beraberlik alan Beşiktaş, burada bir kez mağlup oldu.

Vodafone Park'ta rakiplerini 30 kez lig mücadelesinde konuk eden Beşiktaş, 23 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Avrupa kupalarında bu statta 9 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, 4 kez kazanırken 5'inden beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynadığı 7 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından 6'sını kazanıp, birini mağlubiyetle tamamladı.



Beşiktaş, Dolmabahçe'deki stadında 46 resmi karşılaşmanın 33'ünü kazanarak yüzde 71,7 galibiyet oranı yakaladı.

33 galibiyetin 14'ünü farklı skorlarla kazandı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta aldığı 33 galibiyetin 14'ünü farklı skorlarla hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, bu 14 maçta rakiplerine en az 3, en fazla da 9 fark yapmayı başardı. Süper Lig'deki 10 karşılaşmayı gollü galibiyetlerle kazanan Beşiktaş, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve bir de Avrupa mücadelesinde rakiplerine farklı skorlarla üstünlük sağladı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki farklı kazandığı 14 maç sırasıyla şöyle:

Kayserispor: 4-0 (Süper Lig)

Aytemiz Alanyaspor: 4-1 (Süper Lig)

Antalyaspor: 3-0 (Süper Lig)

Darıca Gençlerbirliği: 3-0 (kupa)

Atiker Konyaspor: 5-1 (Süper Lig)

Olympiakos: 4-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Gençlerbirliği: 3-0 (Süper Lig)

Kasımpaşa: 4-1 (Süper Lig)

Osmanlıspor: 4-0 (Süper Lig)

Grandmedical Manisaspor: 9-0 (kupa)

Galatasaray: 3-0 (lig)

Osmanlıspor: 5-1 (Süper Lig)

Osmanlıspor: 4-1 (kupa)

Kardemir Karabükspor: 5-0 (Süper Lig)



Farklı galibiyetlerin 5'ini son 7 maçta aldı

Vodafone Park'ta son 7 maçını kazanan Beşiktaş, bunların 5'inde rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yenerek hem Vodafone Park'taki en farklı galibiyetine imza attı hem de tarihinin önemli skorlarından birini aldı. Bu süreçte Galatasaray'ı derbi maçta 3-0 yenen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor'u ise bu sezon ligde 5-1 ve kupada 4-1'lik skorlarla geçti. Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Bu 7 maçlık galibiyet serisinde Kasımpaşa'yı ligde 2-1 yenen Beşiktaş, kupada ise Gençlerbirliği'ne 3-1 üstünlük sağladı.

Ligde kazanma oranı çok yüksek

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında daha yüksek bir galibiyet oranı yakaladı.

Bu stadındaki ilk lig maçında Bursaspor'u 11 Nisan 2016'da 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, o günden bugüne başarılı performansıyla dikkati çekti.

Vodafone Park'ta 30 Süper Lig mücadelesine çıkan Beşiktaş, bunların 23'ünü üstünlükle tamamlamayı başardı. Dolmabahçe'deki yeni stadında şu ana dek ligde yenilgi yaşamayan siyah-beyazlı ekip, 7 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, 30 karşılaşmanın 23'ünü kazanarak yüzde 76,6 galibiyet oranı yakaladı.



Tek yenilgisi Fenerbahçe'den

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.

Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.



Vodafone Park'ta gol ortalaması 2,5

Siyah-beyazlı ekip, yüksek kazanma oranının yanı sıra taraftarlarını Vodafone Park'ta gole de doyurdu.

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 46 resmi mücadelede 118 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, böylece maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de sadece 2 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Geçen sezon kupada Fenerbahçe'ye evinde 1-0 yenilen Beşiktaş, 2017-2018'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor ile lig mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.



Talisca, Cenk Tosun'un rekoruna yaklaştı

Siyah-beyazlı ekipte son dönemlerde Vodafone Park'ın golcüsü Anderson Talisca oldu.

Brezilyalı oyuncu, bu statta oynanan son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Vodafone Park'taki gol sayısını 17'ye çıkaran Talisca, devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ve bu statta 23 kez fileleri havalandıran Cenk Tosun'a biraz daha yaklaştı.

4 oyuncu tarihi anlar yaşadı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, Vodafone Park'ta bir maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, 3 oyuncu da hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekibin, Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendiği karşılaşmada Negredo, fileleri 4 kez havalandırdı. Aynı maçta Jeremain Lens ise 3 golle hat-trick yaptı.

Beşiktaş'ın bu stadındaki 100. golünü Osmanlıspor karşısında atan Ryan Babel, bu karşılaşmada 3 gol birden kaydederek Vodafone Park'ta hat-trick yapan oyuncular arasına girdi.

Siyah-beyazlı ekipte, Dolmabahçe'deki tarihi günlerinden birini de takımın eski oyuncularından Cenk Tosun yaşadı. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın geçen sezon Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol birden attı.