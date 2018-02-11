Bayern Münih kazanmaya devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22'nci haftasında sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.



Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 29'uncu dakikada Franco Di Santo ile beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Münih ekibi bu maçın ardından 56 puanla liderliğini sürdürürken; Schalke 04, 36 puanla 6'ncı sırada kaldı