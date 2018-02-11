Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Bayern Münih, ligin 22. haftasında Schalke'yi 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22'nci haftasında sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 29'uncu dakikada Franco Di Santo ile beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Münih ekibi bu maçın ardından 56 puanla liderliğini sürdürürken; Schalke 04, 36 puanla 6'ncı sırada kaldı
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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