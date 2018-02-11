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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Atiba’da işlem tamam

    Atiba’da işlem tamam
    35 yaşına giren Atiba ile 1+1 yıllık daha sözleşme yapacak. Kanadalı oyuncuyla görüşen Başkan 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız isimle sözlü olarak anlaştığı ve önümüzdeki günlerde mukavelesinin uzatılacağı belirtildi. PSV Eindhoven'da 3 yıl oynadıktan sonra 2013 yılında bedelsiz olarak 'a gelen , 5 sezondur formasıyla başarılı bir şekilde görev yapmıştı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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