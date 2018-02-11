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    11 Şubat 2018, Pazar
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    : İleriye adım attım

    Aras Özbiliz: İleriye adım attım
    'tan Moldova ekibi Sheriff'e olan ilginç açıklamalar yaptı. Aras, "Bu transfer kariyerimde geriye değil ileriye doğru bir adım olarak değerlendirilmeli. Ben kendim gelmek istedim. Beşiktaş'ta kalsam oynayamayacaktım. Onun için buraya geldim. Gol sayısı veremem" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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