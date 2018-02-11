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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Alkışlar ’e

    Alkışlar Medel’e

    yıldız, dün akşamki performansıyla ayakta alkışlandı

    Beşiktaşlı Gary , her geçen gün yükselen bir performans sergiliyor. Bugüne kadar 24 resmi maçta siyah-beyazlı formayı terleten Medel; bazen orta saha, bazen sağ bek, bazen de stoperde görev yaptı. Medel, dün de karşısındaki etkili futboluyla hem 'ten özel tebrik aldı, hem de siyah-beyazlı tribünler oyuncuya maç sırasında ve maç sonu sevgi gösterisinde bulundular.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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