CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    90 dakikada 4 rekor

    90 dakikada 4 rekor
    , karşılaşmasının ilk 45 dakikasında tam 16 şut atıp bunlarda 8 isabet sağlayarak lig rekoru kırdı. maç sonu ise üç farklı rekora daha imza attı. toplamda 28 şut, 15 isabetli şut ve 587 başarılı pasa imza atarken bu sezon çıktığı 21 maç arasında en yüksek değere ulaşmayı başardı. Beşiktaş böylece maçın tamamında toplam 4 ayrı rekora imza atmayı başardı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    90 dakikada 4 rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN