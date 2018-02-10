Yenilmez armada

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi. Bu arada Beşiktaş, maçların 46-60 dakikaları arasında rakip filelere 6 gol gönderirken, kalesinde hiç gol görmedi. Öte yandan siyah-beyazlılar geride kalan 20 haftada en çok golü (8) maçın son 15 dakikasında attı ama aynı dönemde kalesinde de 6 gol gördü.



Kupa maçlarında attığı gollerle "Ben de varım" diyen Mustafa Pektemek, bugün de maça kulübede başlıyor.



