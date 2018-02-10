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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Münih’i bekliyor

    <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> Münih’i bekliyor
    'ın yeki transferi , kariyeri boyunca 20 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ama hiç üst tur göremedi. 4 sezon Şampiyonlar Ligi oynayan Love, hepsinde CSKA Moskova forması giydi. İlk deneyimini 2004-05'te yaşadı, 1 gol-2 asist yaptı. Ardından 2006-07'de 5 maçta gol ve asist katkısı verdi. 2007-08'de ise 1'i F.Bahçe'ye olmak üzere 3 gol attı 1 asist yaptı; Devler Ligi'ndeki en başarılı sezonunu oynadı. Love en son 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. 2'si 'a olmak üzere 3 asist yaptı. Inter'e de 1 gol attı. En son 7 Aralık 2011'de Devler Ligi maçı oynayan Love, ilk kez 'la Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur maçı oynayacak.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:51
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