Vagner Love Münih’i bekliyor
Beşiktaş'ın yeki transferi Vagner Love, kariyeri boyunca 20 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ama hiç üst tur göremedi. 4 sezon Şampiyonlar Ligi oynayan Love, hepsinde CSKA Moskova forması giydi. İlk deneyimini 2004-05'te yaşadı, 1 gol-2 asist yaptı. Ardından 2006-07'de 5 maçta gol ve asist katkısı verdi. 2007-08'de ise 1'i F.Bahçe'ye olmak üzere 3 gol attı 1 asist yaptı; Devler Ligi'ndeki en başarılı sezonunu oynadı. Love en son 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. 2'si Trabzonspor'a olmak üzere 3 asist yaptı. Inter'e de 1 gol attı. En son 7 Aralık 2011'de Devler Ligi maçı oynayan Love, ilk kez Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur maçı oynayacak.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Vagner Love Münih’i bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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