Talisca'dan yönetime mesaj!
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, Benfica'ya dönmek istemediğini ve kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi istediğini açıkladı.
Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta forma giydiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, bonservisinin alınması için yönetime mesaj yolladı.
Anderson Talisca, O Jogo'ya yaptığı açıklamada "Benfica'ya dönmek istemiyorum ve Beşiktaş'ta devam etmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.
"Ailem ve ben Türkiye'dde çok mutluyuz ve burada kalmak istiyoruz" diye 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra da siyah beyazlı takımda yoluna devam etmek istediğinmi söyledi.
Beşiktaş'ın, yapılan anlaşmaya göre Benfica'dan Talisca'nın bonservisini almak için 25 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Talisca'dan yönetime mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.