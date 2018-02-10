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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    'dan yönetime mesaj!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'dan yönetime mesaj!

    'ın yıldızı Anderson , 'ya dönmek istemediğini ve kariyerini 'ta sürdürmeyi istediğini açıkladı.

    Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'ta forma giydiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, bonservisinin alınması için yönetime mesaj yolladı.

    Anderson , O Jogo'ya yaptığı açıklamada "'ya dönmek istemiyorum ve 'ta devam etmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

    "Ailem ve ben Türkiye'dde çok mutluyuz ve burada kalmak istiyoruz" diye 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra da siyah beyazlı takımda yoluna devam etmek istediğinmi söyledi.

    'ın, yapılan anlaşmaya göre 'dan 'nın bonservisini almak için 25 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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