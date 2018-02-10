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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    müjdesi

    Serdar Aziz müjdesi

    'nda oynanan Atiker maçında sakatlanan ve sahayı terkeden 'den 'a iyi haber geldi.

    maçında 'ın ilk golünü atan , karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kaldı, ardından bir süre daha maça devam etti ve sonra tekrar ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Yerini Maicon'a bırakan milli oyuncunun durumunun yapılan kontrollerin ardından ciddi olmadığı anlaşıldı.

    Bu sabah yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Serdar Aziz'in pazartesi günkü maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:49
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