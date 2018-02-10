Serdar Aziz müjdesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve sahayı terkeden Serdar Aziz'den Galatasaray'a iyi haber geldi.
Konyaspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Serdar Aziz, karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kaldı, ardından bir süre daha maça devam etti ve sonra tekrar ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yerini Maicon'a bırakan milli oyuncunun durumunun yapılan kontrollerin ardından ciddi olmadığı anlaşıldı.
Bu sabah yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Serdar Aziz'in pazartesi günkü Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:49
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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‘Önümüzde hiçbir risk yok’
Toplam 1
Yorum
BJKLİ bizde öyle görüyoruz bizim içinde hiçbir risk yok hadi bakalım
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