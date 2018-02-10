Serdar Aziz müjdesi

Konyaspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Serdar Aziz, karşılaşmanın son bölümünde sağ ayak bileğini tutarak yerde kaldı, ardından bir süre daha maça devam etti ve sonra tekrar ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Yerini Maicon'a bırakan milli oyuncunun durumunun yapılan kontrollerin ardından ciddi olmadığı anlaşıldı.



Bu sabah yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Serdar Aziz'in pazartesi günkü Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.