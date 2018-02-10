Scoutlardan Tau’ya onay
BAŞKAN Fikret Orman'ın Güney Afrika tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'ya scout ekibinin de onay verdiği bildirildi. Teknik heyete gönderilen raporda forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun özelliklerinden faydalanılabileceğinin altı çizildi. Bundan sonraki süreçte de gelişiminin yakından takip edileceği. Tau'nun bonservis bedeli 1 milyon euro civarında.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Scoutlardan Tau’ya onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.