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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Scoutlardan Tau’ya onay

    Scoutlardan Tau’ya onay
    BAŞKAN 'ın tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'ya scout ekibinin de onay verdiği bildirildi. Teknik heyete gönderilen raporda forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun özelliklerinden faydalanılabileceğinin altı çizildi. Bundan sonraki süreçte de gelişiminin yakından takip edileceği. Tau'nun bonservis bedeli 1 milyon euro civarında.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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