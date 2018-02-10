Rıdvan Dilmen: Talisca'nın golünden önce...
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Kardemir Karabükspor maçının ilk devresini yorumladı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Karabükspor maçının ilk yarısını yorumladı:
Karabük, düşmüş artık. Beşiktaş'ın 2 gol, minimum 4 gol pozisyonu var. Babel'in şovu, tek kaleye yakın bir maç. Oğuzhan telaşlanmadığı zaman harika oynuyor. 2-0 tehlikeli skordur ama bu maç öyle değil. Bu maç 6'ya doğru gidiyor. Beşiktaş'ın kredisi yok. Bugün yüzde bin favori olduğu maç oynuyor. Karabük'ten özür diliyorum ama ağır siklet ile hafif sikletin maçı oluyor. Bayern Münih maçları var. Fenerbahçe, Başakşehir maçları var. Güneş onları düşünüyordur. 25. haftaya kadar Galatasaray'ın 5 maçta 13 puan alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta 15 gol atmayanı dövüyorlar. Negredo bugün daha istekli. Quaresma tipik Vodafone Park'ın uçan oyuncusu. Babel de uçuyor. Talisca'nın golünde faul yok. Karabüklü oyuncu orada zaten vuramadı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:12
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
Rıdvan Dilmen: Talisca'nın golünden önce... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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