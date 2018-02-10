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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    : 'nın golünden önce...

    Rıdvan Dilmen: Talisca'nın golünden önce...

    , - maçının ilk devresini yorumladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ile ile karşılaştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karabükspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Karabükspor maçının ilk yarısını yorumladı:

    Karabük, düşmüş artık. Beşiktaş'ın 2 gol, minimum 4 gol pozisyonu var. Babel'in şovu, tek kaleye yakın bir maç. Oğuzhan telaşlanmadığı zaman harika oynuyor. 2-0 tehlikeli skordur ama bu maç öyle değil. Bu maç 6'ya doğru gidiyor. Beşiktaş'ın kredisi yok. Bugün yüzde bin favori olduğu maç oynuyor. Karabük'ten özür diliyorum ama ağır siklet ile hafif sikletin maçı oluyor. Bayern Münih maçları var. Fenerbahçe, Başakşehir maçları var. Güneş onları düşünüyordur. 25. haftaya kadar Galatasaray'ın 5 maçta 13 puan alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta 15 gol atmayanı dövüyorlar. Negredo bugün daha istekli. Quaresma tipik Vodafone Park'ın uçan oyuncusu. Babel de uçuyor. 'nın golünde faul yok. Karabüklü oyuncu orada zaten vuramadı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:12
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