Oyuna gelme Hocam
Şenol Güneş, Türkiye Kupası'ndaki Gençler maçı sonrası Ümit Özat'la yaşanan gerginlikler için "Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, bazen diyorum ki sus bitsin" alıntısı yapmıştı. Usta hocanın bu sözlerinin ardında Fikret Orman'ın tavsiyesinin yattığı bildirildi. Buna göre başkanın, Güneş'e "Hocam üzerine gelmelerine izin verme. Seni oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Kimseye cevap verme" önerisinde bulunduğu bildirildi. Bu tavsiyeye uyan Güneş de "Kimseyle kavga etmem. Bu konuyu uzatmaya gerek yok" diyerek polemiğe girmekten sakınmıştı.
Başkan dün, cuma namazını İzmir'de kıldı. İnstagram'daki hikayeden bu fotoğrafı paylaştı.
Başkan dün, cuma namazını İzmir'de kıldı. İnstagram'daki hikayeden bu fotoğrafı paylaştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Oyuna gelme Hocam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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