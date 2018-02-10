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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Oyuna gelme Hocam

    Oyuna gelme Hocam
    Şenol Güneş, 'ndaki Gençler maçı sonrası 'la yaşanan gerginlikler için "Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, bazen diyorum ki sus bitsin" alıntısı yapmıştı. Usta hocanın bu sözlerinin ardında Fikret Orman'ın tavsiyesinin yattığı bildirildi. Buna göre başkanın, Güneş'e "Hocam üzerine gelmelerine izin verme. Seni oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Kimseye cevap verme" önerisinde bulunduğu bildirildi. Bu tavsiyeye uyan Güneş de "Kimseyle kavga etmem. Bu konuyu uzatmaya gerek yok" diyerek polemiğe girmekten sakınmıştı.

    Başkan dün, cuma namazını 'de kıldı. İnstagram'daki hikayeden bu fotoğrafı paylaştı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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