Maçlar ertelensin!
Fikret Orman, yoğun maç programından yakındı ve “Özellikle kupa maçlarının tehir edilmesi lazım. Beşiktaş, Türkiye’nin Avrupa’daki yüzüdür. Tolerans değil ama yardım edilmeli” dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İzmir Karşıyaka'da Kartal Yuvası mağazası açılışına katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan, yoğun maç fikstürü nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) flaş bir çağrı yaparak bazı karşılaşmaların ertelenmesini istedi. Yoğun program nedeniyle Şenol Güneş'in de laflarının hatırlatıldığı Fikret Orman, "Bizim için yoğun bir fikstür oldu. Önce Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçlarımız var, Fenerbahçe derbileri geliyor sonra. Trabzon, Başakşehir falan... 18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempoda olacağız" dedi. "Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var ama bunları biraz dengelemeleri lazım" ifadelerini kullanan Orman, özellikle kupa maçlarının ertelenmesini istediklerini dile getirerek "Bazı maçların tehir edilmesi lazım. Beşiktaş, Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Birazcık o konuyla ilgili bize tolerans değil ama yardım edilmesi lazım" diye konuştu.
GEREKİRSE GÖRÜŞÜRÜZ
Orman, Fenerbahçe maçının ertelenmesiyle ilgili federasyonla ve Fenerbahçe ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şekilde görüşmedik, gerek duyarsak olabilir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın programı şöyle: 20 Şubat: B.Münih, 25 Şubat: F.Bahçe (lig), 28 Şubat: F.Bahçe (kupa), 4 Mart: Trabzon, 11 Mart: G.Birliği, 14 Mart: B.Münih, 18 Mart: Başakşehir.
GEREKİRSE GÖRÜŞÜRÜZ
Orman, Fenerbahçe maçının ertelenmesiyle ilgili federasyonla ve Fenerbahçe ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şekilde görüşmedik, gerek duyarsak olabilir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın programı şöyle: 20 Şubat: B.Münih, 25 Şubat: F.Bahçe (lig), 28 Şubat: F.Bahçe (kupa), 4 Mart: Trabzon, 11 Mart: G.Birliği, 14 Mart: B.Münih, 18 Mart: Başakşehir.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Maçlar ertelensin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.