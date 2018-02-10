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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Maçlar ertelensin!

    Maçlar ertelensin!

    , yoğun maç programından yakındı ve “Özellikle kupa maçlarının tehir edilmesi lazım. , ’nin Avrupa’daki yüzüdür. Tolerans değil ama yardım edilmeli” dedi

    Başkanı , dün 'da mağazası açılışına katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan, yoğun maç fikstürü nedeniyle Futbol Federasyonu'na () flaş bir çağrı yaparak bazı karşılaşmaların ertelenmesini istedi. Yoğun program nedeniyle 'in de laflarının hatırlatıldığı Fikret Orman, "Bizim için yoğun bir fikstür oldu. Önce Şampiyonlar Ligi'nde maçlarımız var, derbileri geliyor sonra. , falan... 'a kadar inanılmaz yoğun bir tempoda olacağız" dedi. "Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var ama bunları biraz dengelemeleri lazım" ifadelerini kullanan Orman, özellikle kupa maçlarının ertelenmesini istediklerini dile getirerek "Bazı maçların tehir edilmesi lazım. Beşiktaş, Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Birazcık o konuyla ilgili bize tolerans değil ama yardım edilmesi lazım" diye konuştu.

    GEREKİRSE GÖRÜŞÜRÜZ
    Orman, Fenerbahçe maçının ertelenmesiyle ilgili federasyonla ve Fenerbahçe ile görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şekilde görüşmedik, gerek duyarsak olabilir" açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın programı şöyle: 20 Şubat: B.Münih, 25 Şubat: F.Bahçe (lig), 28 Şubat: F.Bahçe (kupa), 4 Mart: Trabzon, 11 Mart: G.Birliği, 14 Mart: B.Münih, 18 Mart: Başakşehir.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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