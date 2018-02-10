Levent Açıkgöz: Kaleye gidemedik!
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu. Açıkgöz, Beşiktaş karşısında varlık gösteremediklerini söyledi.
Alanyaspor galibiyetinin ardından bu maça moralli geldiklerini söyleyen Açıkgöz, "Gelecek haftalara daha umutlu bakabilmek adına hazırlıklarımızı yapmıştık. Maça başladıktan sonra bir varlık gösteremedik. 2-0 olduktan sonra tamamen teslim olduk. Rakip kaleye gidemedik. İkinci yarı biraz oynamaya başladık. Üçüncü golden sonra ise tamamen teslim olup bir varlık gösteremedik. Ligde kalmak için mücadeleyi bırakmayacağız. Artık rakibimiz olan takımlara karşı daha cesur oynayarak çırpınışımıza devam edeceğiz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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Toplam 12
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5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
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5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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