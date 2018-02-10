Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike
Beşiktaş'ta Karabükspor maçında sarı kart gören Oğuzhan Özyakup ve Adriano Correia, ceza sınırına geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçti. Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Adriano'nun bu maçta sarı kart görerek ceza sınırına gelmesi tehlike oluşturdu.
DERBİ ÖNCESİ TEHLİKE
Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, bu önemli mücadele öncesi Anderson Talisca ve Pepe ile sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncu sayısı dörde çıktı. Gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Adriano, Pepe ve Talisca, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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