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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Fener maçı öncesi 'ı bekleyen tehlike

    Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike

    'ta maçında sarı kart gören ve Adriano Correia, ceza sınırına geldi.

    , 'in 21. haftasında Kardemir 'u 5-0'lık skorla geçti. Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Adriano'nun bu maçta sarı kart görerek ceza sınırına gelmesi tehlike oluşturdu.

    DERBİ ÖNCESİ TEHLİKE
    Ligin 23. haftasında ile derbi maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, bu önemli mücadele öncesi Anderson ve ile sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncu sayısı dörde çıktı. Gelecek hafta 'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte , Adriano, Pepe ve Talisca, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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