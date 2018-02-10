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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ın 'sı harika

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/dna?id=16d06445-a037-4085-8c4c-7f12f9da5762" class="" rel="tag">DNA</a>'sı harika

    İspanyol kaleci " Bizim takımda Messi, Ronaldo gibi yıldızlar yok; biz birlikte gelişiyoruz. Beşiktaş'ın DNA'sı harika" dedi. UEFA da Fabri'ye övgüler dizdi

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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