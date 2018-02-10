Beşiktaş - Karabükspor | CANLI

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor 'u sahasında ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek. 37 puan ile 4'üncü sırada bulunan Beşiktaş, Karabükspor karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Bu sezon tahmin edilenden çok daha fazla puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, 20 maçta sadece 10 galibiyet alabildi ve son yılların en düşük puanına sahip oldu. Son iki sezona göre bu sezon daha zorlu geçen şampiyonluk yarışında 3 rakibi birden olan Kartalların, 14 haftası kalan ligde puan kaybetme lüksü neredeyse yok gibi.Fabri, Gökhan, Pepe Medel , Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca , Babel, Negredo Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

PEPE-TALİSCA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta cezası biten Hollandalı yıldız Ryan Babel ilk 11'e geri dönerken, Necip Uysal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Talisca ve Pepe'de sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Talisca ve Pepe, Karabükspor karşısında sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve Konya deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş ile Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. İlk yarıdaki maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.