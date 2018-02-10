Beşiktaş - Karabükspor | CANLI
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Kardemi Karabükspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kalırken iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Karabükspor ileri uçta Negredo'ya görev verdi...
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Karabükspor'un 11'i: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe
PEPE-TALİSCA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta cezası biten Hollandalı yıldız Ryan Babel ilk 11'e geri dönerken, Necip Uysal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Talisca ve Pepe'de sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Talisca ve Pepe, Karabükspor karşısında sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek ve Konya deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Beşiktaş ile Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. İlk yarıdaki maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
Beşiktaş - Karabükspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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