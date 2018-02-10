Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı!
Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderen Vagner Love daha sonra ise büyük bir sevinç yaşadı.
Vagner Love'ın attığı golden sonra ise Vodafone Park'ta bir zamanların popüler şarkısı "What is love" çaldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:33
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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