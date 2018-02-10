Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderen Vagner Love daha sonra ise büyük bir sevinç yaşadı.

Vagner Love'ın attığı golden sonra ise Vodafone Park'ta bir zamanların popüler şarkısı "What is love" çaldı.