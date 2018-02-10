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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    formasıyla ilk golünü attı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> formasıyla ilk golünü attı!

    'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği , siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü attı.

    Spor Toto Süper Lig'de 'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderen daha sonra ise büyük bir sevinç yaşadı.

    'ın attığı golden sonra ise Vodafone Park'ta bir zamanların popüler şarkısı "What is love" çaldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:33
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