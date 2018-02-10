Beşiktaş defansı sıkıntı yaşıyor
Beşiktaş, son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig'de en son 14. haftada G.Saray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde 8 gol gördü. Kartal; G.Saray mücadelesinin ardından Kayseri, Osmanlı, Sivas, Antalya, Kasımpaşa ve Bursaspor'un gollerine engel olamadı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Beşiktaş defansı sıkıntı yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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