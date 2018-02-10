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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    defansı sıkıntı yaşıyor

    Beşiktaş defansı sıkıntı yaşıyor
    , son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. 'de en son 14. haftada G.Saray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde 8 gol gördü. ; G.Saray mücadelesinin ardından , Osmanlı, , , ve 'un gollerine engel olamadı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:50
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