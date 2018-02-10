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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    kazanmaya devam ediyor

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> kazanmaya devam ediyor

    , ligin 22. haftasında 'yi 2-1 yendi.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ın rakibi olan , 'nın 22'nci haftasında sahasında 04'ü 2-1 mağlup etti.

    Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 04, 29'uncu dakikada Franco Di Santo ile beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise 'in Alman yıldızı sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.
    Münih ekibi bu maçın ardından 56 puanla liderliğini sürdürürken; Schalke 04, 36 puanla 6'ncı sırada kaldı

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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