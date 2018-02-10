Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Bayern Münih, ligin 22. haftasında Schalke'yi 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22'nci haftasında sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6'ncı dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 29'uncu dakikada Franco Di Santo ile beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Münih ekibi bu maçın ardından 56 puanla liderliğini sürdürürken; Schalke 04, 36 puanla 6'ncı sırada kaldı
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:35
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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