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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Yönetim erteleme isteyecek

    Yönetim erteleme isteyecek
    yönetimi, ile oynanacak Şampiyonalar Ligi maçları öncesinde ligde oynanacak ve G.Birliği maçlarının ileri bir tarihe alınması için harekete geçti. 'yle başlayan görüşmelerde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı puanların 'nin 'daki sıralamasını direkt etkileyeceği hatırlatıldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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