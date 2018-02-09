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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’ya görücü geliyor

    Talisca’ya görücü geliyor

    gözlemcileri ’yı izlemeye geliyor!.. Önce idmanda izlenecek olan sambacı, ardından da -F.Bahçe derbisinde takip edilecek

    'ın genç yıldızı Anderson Talisca, için yakın takibe alındı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Mili Takım gözlemcileri son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Beşiktaşlı 'yı takibe aldı. Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer bulma şansının az olduğu, ancak teknik direktör Tite'nin hücum hattı için seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi. 24 Şubat cuma günü Beşiktaş idmanında Talisca'yı izleyecek olan Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernando Lazaro ve Matheus Bachi, ardından oynanacak Beşiktaş - F.Bahçe derbisini de tribünden takip edecek ve Anderson Talisca'yı mercek altına alacak. Öte yandan aynı maçta izlenecek bir diğer isim ise F.Bahçeli Giuliano olacak
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:00
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