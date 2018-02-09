Talisca'dan yönetime mesaj!
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, Benfica'ya dönmek istemediğini ve kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi istediğini açıkladı.
Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta forma giydiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, bonservisinin alınması için yönetime mesaj yolladı.
Anderson Talisca, O Jogo'ya yaptığı açıklamada "Benfica'ya dönmek istemiyorum ve Beşiktaş'ta devam etmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.
"Ailem ve ben Türkiye'dde çok mutluyuz ve burada kalmak istiyoruz" diye 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra da siyah beyazlı takımda yoluna devam etmek istediğinmi söyledi.
Beşiktaş'ın, yapılan anlaşmaya göre Benfica'dan Talisca'nın bonservisini almak için 25 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:00
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Sporcuların maaşını vermeyen kulüp ödül yerine cezalandırılmalıdır. Ligden düşürülmelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Maalesef toplumların gelişmesini engeleyen en önemli unsur kuralsızlıktır , maç saati bir takımın maaşına göre değiştirilmemelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
ged 61 yabancılar oynuyorda ne oluyor takım yine küme düşme potasında..gönderin hepsini ve basketbol şubesinide kapatın kurtulalım bu rezaletten...
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