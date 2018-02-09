Talisca'dan yönetime mesaj!

Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta forma giydiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, bonservisinin alınması için yönetime mesaj yolladı.



Anderson Talisca, O Jogo'ya yaptığı açıklamada "Benfica'ya dönmek istemiyorum ve Beşiktaş'ta devam etmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.





"Ailem ve ben Türkiye'dde çok mutluyuz ve burada kalmak istiyoruz" diye 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra da siyah beyazlı takımda yoluna devam etmek istediğinmi söyledi.

Beşiktaş'ın, yapılan anlaşmaya göre Benfica'dan Talisca'nın bonservisini almak için 25 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

