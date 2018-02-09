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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Orman: 'a yardım edilmesi lazım

    Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım

    Başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamada futbol takımının yoğun bir fikstürü olduğunu ve bunun dengelenmesi gerektiğini söyledi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde yer alan Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılırken, önlerindeki zorlu fikstürü değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Bayern Münih maçlarıyla birlikte yoğun bir takvime gireceklerini anlatan Orman, " maçlarının ardından kupada ve ligde ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve karşılaşmaları geliyor. 18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempo var. 'ın güçlü bir kadrosu var. Ancak bu maçları dengelemeleri lazım" dedi.

    Beşiktaş'ın 'nin Avrupa'daki yüzü olduğunu belirten başkan Orman, "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ancak Beşiktaş'a da yardım edilmesi lazım, tolerans gösterilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Orman, Türkiye'deki maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruya ise "Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla bu konuda bir görüşme gerçekleştirmedik. Ancak erteleme konusunda gerek duyarsak görüşme yaparız" cevabını verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikte mağazasını açan Orman'a Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
    Yüzlerce siyah-beyazlı futbolseverler, mağazanın önünde Orman'ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamın yaşandığı açılışta taraftara imza dağıtıp teşekkür eden Beşiktaş Başkanı , "İzmir'de 5'inci mağazamızı da açtık. Ben başkan olduğumda burada tek mağaza vardı. Giderek büyüyoruz. İzmir'de çok taraftarımız var, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yurt dışında da yatırımlarımız sürecek. Yurt dışındaki ilk mağazamızı Bakü'de açacağız. Ardından Almanya'da yine bir açılış yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:09
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