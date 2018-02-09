Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada futbol takımının yoğun bir fikstürü olduğunu ve bunun dengelenmesi gerektiğini söyledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde yer alan Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılırken, önlerindeki zorlu fikstürü değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Bayern Münih maçlarıyla birlikte yoğun bir takvime gireceklerini anlatan Orman, "Bayern Münih maçlarının ardından kupada ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmaları geliyor. 18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempo var. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var. Ancak bu maçları dengelemeleri lazım" dedi.
Beşiktaş'ın Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü olduğunu belirten başkan Orman, "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ancak Beşiktaş'a da yardım edilmesi lazım, tolerans gösterilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Orman, Türkiye'deki maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruya ise "Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla bu konuda bir görüşme gerçekleştirmedik. Ancak erteleme konusunda gerek duyarsak görüşme yaparız" cevabını verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikte Kartal Yuvası mağazasını açan Orman'a Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Yüzlerce siyah-beyazlı futbolseverler, mağazanın önünde Orman'ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamın yaşandığı açılışta taraftara imza dağıtıp teşekkür eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İzmir'de 5'inci mağazamızı da açtık. Ben başkan olduğumda burada tek mağaza vardı. Giderek büyüyoruz. İzmir'de çok taraftarımız var, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yurt dışında da yatırımlarımız sürecek. Yurt dışındaki ilk mağazamızı Bakü'de açacağız. Ardından Almanya'da yine bir açılış yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:09
-
Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Sporcuların maaşını vermeyen kulüp ödül yerine cezalandırılmalıdır. Ligden düşürülmelidir.
-
Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Maalesef toplumların gelişmesini engeleyen en önemli unsur kuralsızlıktır , maç saati bir takımın maaşına göre değiştirilmemelidir.
-
Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
ged 61 yabancılar oynuyorda ne oluyor takım yine küme düşme potasında..gönderin hepsini ve basketbol şubesinide kapatın kurtulalım bu rezaletten...
Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.