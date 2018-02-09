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    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a dişli rakipler

    Kartal’a dişli rakipler
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın rakipleri arasında Murcia, Klaipeda, Bayreuth ve Gora yer alırken, Banvit ve Karşıyaka'nın eşleşeceği takımlar arasında şunlar bulunuyor: Older
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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