Kartal’a dişli rakipler

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın rakipleri arasında Murcia, Klaipeda, Bayreuth ve Gora yer alırken, Banvit ve Karşıyaka'nın eşleşeceği takımlar arasında şunlar bulunuyor: Older