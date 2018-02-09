Kartal Avrupa devlerini solladı

KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın 12 şampiyonunun finansal performansını inceledi. Gelirlerini %43 artıran Beşiktaş, bu alanda Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea gibi Avrupa'nın devlerini gerisinde bıraktı. Türkiye'de son iki yılda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın yer aldığı araştırmada siyah-beyazlıların yükselişi dikkat çekti.



HARCAMA, GELİRİN YARISI

EURO üzerinden yapılan değerlendirmede Kara Kartallar, 19 milyon euro gişe, 69.1 milyon euro yayın, 57 milyon euro da pazarlama ve diğer gelirlerden elde etti. Beşiktaş'ın toplam geliri geçen yıla göre %43 artarak 145.1 milyon euroya ulaştı. Toplam antrenör ve oyuncu kadrosuna 70.1 milyon euro ödeyen Beşiktaş'ın harcamaları, toplam gelirinin %48'ini oluşturdu.



CHELSEA DÜŞÜŞE GEÇTİ

SİYAH-beyazlılar gelirindeki %43'lük artışla Avrupa'da kazancını en hızlı artıran üçüncü kulüp oldu. Kârını %86 artıran Fransa Şampiyonu Monaco bu alanda ilk sırayı alırken, İskoç Şampiyonu Celtic ise %52 ile ikinci oldu. Avrupa devleri ise sınıfta kaldı. Real Madrid'in gelirleri %8, Juventus'un %21 arttı. Bayern Münih'in kârında %1 azalma yaşanırken, Chelsea de bir önceki sezona göre eksi (-) %4 kâr etti.



Siyah-beyazlıların toplam geliri %43 artarak 145.1 milyon euro'ya ulaştı Kârını %86 artıran Monaco ilk sırayı alırken, Celtic %52 ile ikinci oldu

Dengeli gidiyorlar

HAZIRLANAN raporda kulüplerin, takımlarına yaptıkları harcamalar da yer aldı. Beşiktaş, geçen yıl gelirlerinin %48'ini futbol takımına harcadı. Siyahbeyazlılar, gelirlerinin % 45'ini oyuncu ve antrenörlerine kaynak olarak kullanan B. Münih'ten sonra 2. takım oldu.



Constanta zirvede

Monaco %69, Chelsea %61, Feyenoord %53, Juventus %64, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid %61, Benfica %58, Celtic %59, Basel %51, Rumen şampiyonu Viitorul Constanta da; yıllık gelirlerinin %92'sini futbol takımına ayıran kulüpler olarak dikkat çekti.



Doğru yapılanma

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Beşiktaş'ın gelirlerini düzenli artırması, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, yayın ve tribün gelirlerini yükseltmesiyle doğru orantılı. Gelirlerinin %48'ini futbol takımına aktaran siyah-beyazlılar doğru bir yapılanma içinde" dedi.