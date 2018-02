Son 5 yıldır başarılı bir işbirliği yürüten Vodafone ve Beşiktaş, Türkiye'de futbolun geleceğine katkıda bulunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak başlatılan "Geleceğin KaraKartalı" ile Türk futboluna genç yetenekler kazandırılacak. Voda fone ve Beşiktaş'ın ortak projesi olarak geliştirilen "Geleceğin KaraKartalı" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklar için, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği sağlanacak. Tanıtım töreninde konuşan ve Vodafone ile yaptıkları sponsorluğun uzun vadeli bir iş birliği olduğunu ifade eden Başkan Fikret Orman, "Dünyada bir ilk olan bu projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli çocukları altyapıya kazandırmayı hedefledik. Her zaman, her mekanda fırsat eşitliği yaratan, herkesin her yerde katılım sağlayabileceği dijital bir platform oluşturuyoruz. Beşiktaşlı olsun olmasın herkesi KaraKartal hareketine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



PROJE NASIL İŞLEYECEK?

* Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali. com sitesine çocukların yeteneklerini sergilediği en fazla 59 saniyelik videolar yükleyecek.

* Bu videolar, top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel bir hareketten oluşacak.

* Videoların oylanması sonucu en çok oy alan 350 çocuk bölge elemelerine katılma hakkını kazanacak.

* Beşiktaş'ın deneyimli scout ve antrenör ekibi tarafından gerçekleştirilecek seçmeler sonucu toplam 35 çocuk, tesislerde 4 günlük kampa alınacak.

* Vodafone Park'taki bir günlük final etkinliğinde en az 3 çocuk Beşiktaş'ın altyapısına dahil olarak futbolcu olma hayalini gerçekleştirme imkânı bulacak.



NE DEDİLER?



Yokluktan geldim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sokaktan gelen bir oyuncu olarak bunu söylüyorum. Hiçbir malzeme olmadan, eğitim almadan, 15 yaşına kadar şehrin dışına çıkmayı hayallerimde yaşadığım bir dönemden bugüne gelmeyi gururla paylaşmak istiyorum. Sokaktan zirveye giden çocuklarımızın olmasını diliyorum. Ben yoklukta ancak İstanbul'a kadar geldim. Şimdi Vodafone ile çocuklar dünyaya açılacak.



Heyecan verici

Vodafone Türkiye Yöneticisi Colman Deegan: İki yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bizim için heyecan verici bir proje. Türkiye'de 8-13 yaş arasındaki tüm çocuklara erişmek istiyoruz. Beşiktaş'a gelip bu takımın parçası olmanın fırsatını sunuyoruz. Çok önemli bir proje, gurur duyuyoruz.



Fırsat eşitliği

Voda fone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: Çocukların kulüplere, tesislere, hocalara erişimi zor oluyor. Bu noktada dijitalleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Fırsat eşitliği geliyor. Geleceğin KaraKartalı projesiyle milyonlarca çocuğa ulaşmak istiyoruz.