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    09 Şubat 2018, Cuma
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    yoksa dedikodudur’

    ‘<a href="/index/belge?id=3765c907-27bb-498c-8932-e2f818c8cbe5" class="" rel="tag">Belge</a> yoksa dedikodudur’
    kulübü, bir gazetede 'nun transferiyle ilgili ortaya atılan iddianın (Sezon başında 'nun bonservisi elindeydi. Ama bonservis bedeli olarak 'ın kasasından 2,5 milyon euro çıktı, 'nın kasasına girdi. Bu para daha sonra 'dan çıktı ve adeta buhar oldu) gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı duyurur, bu tip kurgu haberlerin ciddiye almamasını rica ederiz" denildi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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