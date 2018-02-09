4 gün içinde 2 derbi!

Beşiktaş'ı zorlu bir periyot beklerken, siyah-beyazlılar 4 gün içerisinde ezeli rakibi F.Bahçe ile iki derbi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından Süper Lig'deki karşılaşmalarda zorluk çeken Kara Kartal'ı, Şubat-Mart dönemi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Zorlu dönem 20 Şubat salı günü deplasmandaki B. Münih maçı ile başlıyor. 5 gün sonra F.Bahçe ile lig maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 4 gün sonra da ezeli rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. 5 gün sonra Trabzonspor derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 11 Mart'ta G.Birliği'ni ağırladıktan 3 gün sonra da Bayern Münih'le rövanş maçına çıkacak. Kara Kartal, bu maçtan sadece 4 gün sonra da Başakşehir'e konuk olacak.