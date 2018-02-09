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    09 Şubat 2018, Cuma
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    4 gün içinde 2 derbi!

    4 gün içinde 2 derbi!

    Salı günü maçıyla başlayacak olan zorlu periyotta siyah-beyazlılar, F.Bahçe ile 4 gün içinde biri lig biri kupa 2 kez kapışacak

    'ı zorlu bir periyot beklerken, siyah-beyazlılar 4 gün içerisinde ezeli rakibi F.Bahçe ile iki derbi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından 'deki karşılaşmalarda zorluk çeken 'ı, Şubat-Mart dönemi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Zorlu dönem salı günü deplasmandaki B. Münih maçı ile başlıyor. 5 gün sonra F.Bahçe ile lig maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 4 gün sonra da ezeli rakibiyle bu kez 'nda karşı karşıya gelecek. 5 gün sonra derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 11 Mart'ta G.Birliği'ni ağırladıktan 3 gün sonra da 'le rövanş maçına çıkacak. Kara Kartal, bu maçtan sadece 4 gün sonra da 'e konuk olacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:14
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