4 gün içinde 2 derbi!
20 Şubat Salı günü Bayern Münih maçıyla başlayacak olan zorlu periyotta siyah-beyazlılar, F.Bahçe ile 4 gün içinde biri lig biri kupa 2 kez kapışacak
Beşiktaş'ı zorlu bir periyot beklerken, siyah-beyazlılar 4 gün içerisinde ezeli rakibi F.Bahçe ile iki derbi maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından Süper Lig'deki karşılaşmalarda zorluk çeken Kara Kartal'ı, Şubat-Mart dönemi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Zorlu dönem 20 Şubat salı günü deplasmandaki B. Münih maçı ile başlıyor. 5 gün sonra F.Bahçe ile lig maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 4 gün sonra da ezeli rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. 5 gün sonra Trabzonspor derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 11 Mart'ta G.Birliği'ni ağırladıktan 3 gün sonra da Bayern Münih'le rövanş maçına çıkacak. Kara Kartal, bu maçtan sadece 4 gün sonra da Başakşehir'e konuk olacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:14
-
Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
-
İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
-
MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
4 gün içinde 2 derbi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.