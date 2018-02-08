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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    için Portekiz seferi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> için Portekiz seferi

    Beşiktaş Yönetimi Talisca için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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