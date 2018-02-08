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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Pektemek geliyor

    Pektemek geliyor

    G.Birliği karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Mustafa Petkemek ilk 11’e göz kırpıyor. Tecrübeli yıldız kupada bu sezon 4 kez goel vsinci yaşadı

    Beşiktaş' ta Mustafa Pektemek yeniden göze girdi. Süper Lig'de bu sezon sadece 12 dakika şans bulan tecrübeli golcü, Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında gösterdiği başarılı performansla ilk 11'e göz kırptı. Takımının tek golünü atan Mustafa Pektemek bir dinamo gibi çalışarak alkış aldı. Kupada 5 maçta 420 dakika sahada kalarak 4 gol atan Mustafa Pektemek kupada Negredo'nun ardından en çok gol atan 2. oyuncu oldu.

    KUPADA KRAL, LİGDE YEDEK!
    Beşiktaş'ın 'nda G.Birliği'ni 1-0 mağlup ettiği çeyrek final rövanş maçında takımının galibiyet golünü atan Mustafa Pektemek, kupadaki performansıyla göz doldurdu. Siyah-beyazlı takımın kupada yaptığı 6 maçın 5'inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.

    AVRUPA'DA 69 DAKİKA
    Negredo, 6 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı adına en etkili performansı gösterirken, tecrübeli futbolcu ise 4 kez fileleri havalandırarak yarı finale yükselen Beşiktaş'a büyük katkı verdi. KUPADA yakaladığı şansı 4 gol atarak iyi değerlendiren , ligde ise bu sezon umduğunu şu ana dek bulamadı. Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Mustafa Pektemek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Beşiktaş'ın Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 69 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramadı.

    GOL HASRETİ UZUYOR
    Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla ligdeki son gol sevincini 2014-15'te yaşadı. Mustafa, 29. haftada Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı. Pektemek, 2016-17 sezonunda Başakşehir formasıyla 7 gole imza attı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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