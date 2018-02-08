Pektemek geliyor
G.Birliği karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Mustafa Petkemek ilk 11’e göz kırpıyor. Tecrübeli yıldız kupada bu sezon 4 kez goel vsinci yaşadı
KUPADA KRAL, LİGDE YEDEK!
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Birliği'ni 1-0 mağlup ettiği çeyrek final rövanş maçında takımının galibiyet golünü atan Mustafa Pektemek, kupadaki performansıyla göz doldurdu. Siyah-beyazlı takımın kupada yaptığı 6 maçın 5'inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.
AVRUPA'DA 69 DAKİKA
Negredo, 6 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı adına en etkili performansı gösterirken, tecrübeli futbolcu ise 4 kez fileleri havalandırarak yarı finale yükselen Beşiktaş'a büyük katkı verdi. KUPADA yakaladığı şansı 4 gol atarak iyi değerlendiren Mustafa Pektemek, ligde ise bu sezon umduğunu şu ana dek bulamadı. Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Mustafa Pektemek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Beşiktaş'ın Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 69 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramadı.
GOL HASRETİ UZUYOR
Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla ligdeki son gol sevincini 2014-15'te yaşadı. Mustafa, 29. haftada Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı. Pektemek, 2016-17 sezonunda Başakşehir formasıyla 7 gole imza attı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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