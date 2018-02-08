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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Orman yarın ’de

    Orman yarın İzmir’de
    Beşiktaş Başkanı , yarın 'e gidiyor. Karşıyaka Mavişehir Ege Park AVM Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla açılıyor. Karşıyaka Mavişehir Ege Park AVM mağazasının resmi açılış töreni yarın Başkan Orman ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla saat 16.00'da gerçekleşecek.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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