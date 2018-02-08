Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup'taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hala kafa karıştırıyor. 25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgiler 'kafasının karışık' olduğu şeklinde. Yeni sözleşmesi hala kamuoyuna ilan edilmeyen Oğuzhan Özyakup, özellikle Avrupa takımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.

KIRMADAN, DÖKMEDEN GİTMEK!

Akşam'ın haberine göre; Avrupa'da futbol oynamayı kafasına koyan ve bu konuda yönetimden anlayış bekleyen Oğuzhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de yenilemek niyetinde. Oğuzhan ayrılacak olsa bile siyah-beyazlı kulüple kesinlikle bir tatsızlık yaşamak istemiyor. Tecrübeli futbolcu, kaptanlığa kadar yükseldiği Beşiktaş camiasından el sıkışarak ayrılmak ve Avrupa'da ciddi şekilde boy göstermek istiyor. Oğuzhan özellikle eski takımı Arsenal'den kendisine gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

SON DÖNEMDE TOPARLANMA VAR

Şenol Güneş de sezon başından beri bir türlü istediği düzeye taşıyamadığı Oğuzhan'ı yeniden eski formuna döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncusuyla baş başa görüşmeler yaptığı ve değerini sahaya koymasını istediği bildiriliyor. Bu görüşmelerden sonra Ozzie'nin toparlanmaya başladığı ve son maçlardaki görüntüsüyle iyi işaretler verdiği de ifade ediliyor. Ozzie'nin özellikle Bayern karşısında parlaması bekleniyor.