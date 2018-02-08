Oğuzhan, Arsenal'i istiyor!
Yeniden Avrupa’da oynamak isteyen Oğuzhan, Beşiktaş’a da para kazandırarak gitmek istiyor. Arsenal’in yakın markajı soru işaretlerini büyütüyor. Güneş, terapiyle onu eski formuna çıkartmaya çalışıyor.
Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup'taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hala kafa karıştırıyor. 25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgiler 'kafasının karışık' olduğu şeklinde. Yeni sözleşmesi hala kamuoyuna ilan edilmeyen Oğuzhan Özyakup, özellikle Avrupa takımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.
KIRMADAN, DÖKMEDEN GİTMEK!
Akşam'ın haberine göre; Avrupa'da futbol oynamayı kafasına koyan ve bu konuda yönetimden anlayış bekleyen Oğuzhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de yenilemek niyetinde. Oğuzhan ayrılacak olsa bile siyah-beyazlı kulüple kesinlikle bir tatsızlık yaşamak istemiyor. Tecrübeli futbolcu, kaptanlığa kadar yükseldiği Beşiktaş camiasından el sıkışarak ayrılmak ve Avrupa'da ciddi şekilde boy göstermek istiyor. Oğuzhan özellikle eski takımı Arsenal'den kendisine gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeyi düşünüyor.
SON DÖNEMDE TOPARLANMA VAR
Şenol Güneş de sezon başından beri bir türlü istediği düzeye taşıyamadığı Oğuzhan'ı yeniden eski formuna döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncusuyla baş başa görüşmeler yaptığı ve değerini sahaya koymasını istediği bildiriliyor. Bu görüşmelerden sonra Ozzie'nin toparlanmaya başladığı ve son maçlardaki görüntüsüyle iyi işaretler verdiği de ifade ediliyor. Ozzie'nin özellikle Bayern karşısında parlaması bekleniyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:17
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Hedef yarı final
Toplam 2
Yorum
taraftar Kahvede herkes bu maçın sonucunu hakemlerin belirleyeceğini söylüyor.
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN TÜRK FUTBOLUNU TÜRK HAKEMLER BİTİRMİŞTİR DÜŞDÜĞÜMÜZ DURUM BUDUR TRABZONSPOR MAÇLARINA İSTANBUL BÖLGESİNDEN HAKEM VERİLMESİN LÜTFEN
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'Yeter artık!'
Toplam 5
Yorum
KAPLAN FUTBOL KURALLARININ İÇİNDE OLAN DOKUZ KUSURLU HAREKETİN İÇİNDE BULUNAN PENALTI SADECE TRABZONSPORA UYGULANMIYOR KİM BUNLAR
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