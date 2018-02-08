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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Kartal ile Tosun liste başı

    Kartal ile Tosun liste başı

    Beşiktaş ve Everton’a giden , ocak ayının en popüler isimleri oldu

    Medya Takip Merkezi ocak ayı medya raporunu açıkladı. Söz konusu rapora göre en çok konuşulan takım Beşiktaş, en popüler oyuncu ise seçildi. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Cenk Tosun, 27 milyon euro'ya 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak Everton'un kadrosuna dahil oldu.

    Beşiktaş yüksek bonservis bedeli karşılığında yolladığı yıldız futbolcuyla büyük gelir elde etti. Yetenekli futbolcu ise devre arası Premier Lig'deki en pahalı altıncı transfer oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da ses getiren transferi, İngiliz basını manşetlere taşıdı. Başaralı futbolcu, ay boyunca 27 bin 22 haberde yer alarak zirvedeki isim olmayı başardı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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