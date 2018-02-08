Kartal ile Tosun liste başı
Beşiktaş ve Everton’a giden Cenk Tosun, ocak ayının en popüler isimleri oldu
Beşiktaş yüksek bonservis bedeli karşılığında yolladığı yıldız futbolcuyla büyük gelir elde etti. Yetenekli futbolcu ise devre arası Premier Lig'deki en pahalı altıncı transfer oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünya basınında da ses getiren transferi, İngiliz basını manşetlere taşıdı. Başaralı futbolcu, ay boyunca 27 bin 22 haberde yer alarak zirvedeki isim olmayı başardı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
-
Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
-
Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Kartal ile Tosun liste başı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.