Beşiktaş'tan radikal karar! Gökhan Gönül...
Son yıllarda yeni sezon transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan e birçok başarılı hamle gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi yine erken düğmeye bastı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:21
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
Beşiktaş'tan radikal karar! Gökhan Gönül... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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