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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Babel James’i geride bıraktı

    Babel James’i geride bıraktı

    , Beşiktaş ile Bayern Münih arasında yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşması öncesinde ve James Rodriguez arasında bir anket düzenledi

    Sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen ankette daha çok paylaşım alan , Bayern Münih'in Kolombiyalı yıldızı geride bıraktı. , Babel'in anketteki galibiyetini "Kartal Pençesi" yaptığı video ile duyururken, paylaşımında "Kartal" emojisini kullandı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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