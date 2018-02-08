CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Atiba ve Tosic müjdesi

    Atiba ve Tosic müjdesi

    Sakatlıkları geçen iki yıldız takımla çalıştı, Karabük maçında forma giyecekler

    Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran 'a, iki güzel haber de sakat oyunculardan geldi. 'in 21. haftasında Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan siyah- beyazlılarda, sakatlıkları geçen Atiba ve Tosic takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun da hafta sonundaki karşılaşmada forma giyebilecekleri ifade edildi.

    Bu arada Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, G.Birliği karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiba ve Tosic müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN