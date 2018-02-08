Atiba ve Tosic müjdesi
Sakatlıkları geçen iki yıldız takımla çalıştı, Karabük maçında forma giyecekler
Bu arada Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, G.Birliği karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, son bölümde minyatür kale maç ve şut çalışması üzerinde durdu.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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