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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    sürprizi!

    Veli Kavlak sürprizi!
    Yabancı kontenjanı nedeniyle kaleci Boyko ile Aras Özbiliz'e lisans çıkaramayan , bu ikiliyi bedel almadan kiralamayı da başaramamıştı. Siyah-beyazlılarda yabancılar için lisans sıkıntısı yaşanırken, sürpriz bir gelişme oldu. Kartal, uzun süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı 'a lisans çıkardı. 29 yaşındaki orta saha, en son 29 Ocak 2017'de Kayseri'ye karşı karşılaşmasında forma giymişti.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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