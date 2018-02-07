Veli Kavlak sürprizi!
Yabancı kontenjanı nedeniyle kaleci Boyko ile Aras Özbiliz'e lisans çıkaramayan Beşiktaş, bu ikiliyi bedel almadan kiralamayı da başaramamıştı. Siyah-beyazlılarda yabancılar için lisans sıkıntısı yaşanırken, sürpriz bir gelişme oldu. Kartal, uzun süredir sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Veli Kavlak'a lisans çıkardı. 29 yaşındaki orta saha, en son 29 Ocak 2017'de Kayseri'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymişti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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