Operasyon başladı
Beşiktaş, ManU ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini için düğmeye bastı. Yönetici Mahmutyazıoğlu, Belçikalı yıldızın menajeriyle görüşmelere başladı
Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadı. Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Marouane Fellaini'yi uzun süredir kanca atan siyah-beyazlılar, operasyona başladı. Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Belçikalı futbolcunun menajeri Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenilirken, transferle ilgili detayları görüştüğü iddia edildi. İkilinin bir araya gelmesi İngiliz basınında da geniş yer buldu. Kulübü ManU'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Beşiktaş'ın, bu transferde tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.
15 maç, 4 gol
Bu sezon İngiliz ekibiyle 15 resmi karşılaşmaya çıkan Fellaini, bu maçlarda 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Manchestar'da 5. sezonuna giren tecrübeli orta saha, 2013- 2014 sezonunun ardından 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer etmişti.
15 maç, 4 gol
Bu sezon İngiliz ekibiyle 15 resmi karşılaşmaya çıkan Fellaini, bu maçlarda 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Manchestar'da 5. sezonuna giren tecrübeli orta saha, 2013- 2014 sezonunun ardından 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer etmişti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:33
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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