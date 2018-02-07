Larin için olay sözler: 'Baş belası'
Orlando City'nin Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin'e olan tepkisi dinmiyor...
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:34
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Uğur Demirok: Sorun çıkmaz
Toplam 2
Yorum
aydın bursaspor olsaydı yenilirdiniz
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Larin için olay sözler: 'Baş belası'
Toplam 1
Yorum
atogen İnşallah rakiplerimizin başbelası olur.
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Kriz büyüyor
Toplam 7
Yorum
UZMAN DR BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞ ANTİFENERLİ OLDUKLARI BELLİ. OYUNCULARIMIZ DOĞRANIYOR Bİ KIRMIZI KART YOK
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